Пэйтон Притчард: «Джейлен Браун должен быть в символических пятерках сезона»

Теги Бостон НБА НБА плей-офф Джейлен Браун Пэйтон Притчард Баскетбол

Пэйтон Притчард поддержал Джейлена Брауна, которого не выбрали в пятерки сезона.

Защитник победившего в регулярном чемпионате «Бостона» выразил уверенность, что подобный расклад является несправедливым.

«Непопадание Джей Би в символические пятерки – это, конечно, ошибка. Он должен быть там. Не понимаю, как команда, которая заняла первое место с большим отрывом, может быть представлена всего одним человеком.

Джей Бы был хорош на протяжении всего сезона. Игрок, который отрабатывает на обеих половинах. Он заслужил включения», – считает Притчард.

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6 комментариев
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кто есть Джей Бы из последнего абзаца?
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Браун тащит )
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