Пэйтон Притчард: «Джейлен Браун должен быть в символических пятерках сезона»
Пэйтон Притчард поддержал Джейлена Брауна, которого не выбрали в пятерки сезона.
Защитник победившего в регулярном чемпионате «Бостона» выразил уверенность, что подобный расклад является несправедливым.
«Непопадание Джей Би в символические пятерки – это, конечно, ошибка. Он должен быть там. Не понимаю, как команда, которая заняла первое место с большим отрывом, может быть представлена всего одним человеком.
Джей Бы был хорош на протяжении всего сезона. Игрок, который отрабатывает на обеих половинах. Он заслужил включения», – считает Притчард.