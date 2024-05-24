Пэйтон Притчард: «Джейлен Браун должен быть в символических пятерках сезона»

Пэйтон Притчард поддержал Джейлена Брауна, которого не выбрали в пятерки сезона.

Защитник победившего в регулярном чемпионате « » выразил уверенность, что подобный расклад является несправедливым.

«Непопадание Джей Би в символические пятерки – это, конечно, ошибка. Он должен быть там. Не понимаю, как команда, которая заняла первое место с большим отрывом, может быть представлена всего одним человеком.

Джей Бы был хорош на протяжении всего сезона. Игрок, который отрабатывает на обеих половинах. Он заслужил включения», – считает .