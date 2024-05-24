Джейлен Браун о непопадании в пятерки сезона: «Мы в двух матчах от финала, мне не до этого»
Джейлен Браун стал главным героем второго матча с «Индианой».
В активе форварда «Селтикс» 40 очков (повторение личного рекорда), 5 подборов, 2 передачи и 1 перехват, его команда победила 126:110 и ведет 2-0 в решающей серии Восточной конференции.
У звезды «Бостона» после игры спросили, мотивировало ли его невключение в символические пятерки сезона.
«Я бы так не сказал.
Мы в двух матчах от финала, мне не до этого», – заявил Браун.