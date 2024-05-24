Джейлен Браун о непопадании в пятерки сезона: «Мы в двух матчах от финала, мне не до этого»

Теги Бостон Индиана НБА НБА плей-офф Джейлен Браун Баскетбол

Джейлен Браун стал главным героем второго матча с «Индианой».

В активе форварда «Селтикс» 40 очков (повторение личного рекорда), 5 подборов, 2 передачи и 1 перехват, его команда победила 126:110 и ведет 2-0 в решающей серии Восточной конференции.

У звезды «Бостона» после игры спросили, мотивировало ли его невключение в символические пятерки сезона.

«Я бы так не сказал. 

Мы в двух матчах от финала, мне не до этого», – заявил Браун.

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10 комментариев
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Зато ЛАЛ и Финикс имеют по двух человек в пятерках
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Самая доминииующая в регулярном чемпионате команда представлена одним игроком. Зато есть Степашка и Дукалис, которые вообще в ПО не попали, ни по новым, ни по старым правилам
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Жирный контракт мотивировал его на попадать в символические пятёрки
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Настрой у Брауна мощный в этом ПО. Главное на финал его сохранить и эффективность не потерять.
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Ответ boller_73
Жирный контракт мотивировал его на попадать в символические пятёрки
Его как раз жирный контракт и мотивировал попасть в символические пятёрки в прошлом году. А сейчас уже когда есть этот контракт, эти пятерки уже не имеют смысла, до следующего контрактного года.
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Правильный ответ
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Ответ Глиста - перебежчик
Самая доминииующая в регулярном чемпионате команда представлена одним игроком. Зато есть Степашка и Дукалис, которые вообще в ПО не попали, ни по новым, ни по старым правилам
Браун обычную регулярку для себя провел. Я бы выбрал вместо Карри Ирвинга в этом году. Но что поделать, Ирвинга прокатывают из-за правила в 65 игр.
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