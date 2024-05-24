Дрю Холидэй о Джейлене Брауне: «Отличный игрок. Настоящий лидер»

Дрю Холидэй отдал должное Джейлену Брауну.

В активе форварда «Селтикс» 40 очков (повторение личного рекорда), 5 подборов, 2 передачи и 1 перехват, его команда победила «Пэйсерс» 126:110 во втором матче финала Востока и ведет 2-0 в серии.

«У Джейлена все получается. Вы видите то же самое, что и я. Отличный игрок. Настоящий лидер. Хочет побеждать. И активно работает над этим.

Я рад быть с ним в одной команде. демонстрирует потрясающий баскетбол», – заявил разыгрывающий «кельтов».

Браун не был включен в символические пятерки сезона, которые представила в среду.