Дрю Холидэй о Джейлене Брауне: «Отличный игрок. Настоящий лидер»

Теги Бостон Индиана НБА Дрю Холидэй НБА плей-офф Джейлен Браун Баскетбол

Дрю Холидэй отдал должное Джейлену Брауну.

В активе форварда «Селтикс» 40 очков (повторение личного рекорда), 5 подборов, 2 передачи и 1 перехват, его команда победила «Пэйсерс» 126:110 во втором матче финала Востока и ведет 2-0 в серии.

«У Джейлена все получается. Вы видите то же самое, что и я. Отличный игрок. Настоящий лидер. Хочет побеждать. И активно работает над этим.

Я рад быть с ним в одной команде. Джей Би демонстрирует потрясающий баскетбол», – заявил разыгрывающий «кельтов».

Браун не был включен в символические пятерки сезона, которые НБА представила в среду.

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1 комментарий
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Ну пока красавчик, спору нет, но всё это забудется, если Браун не продолжит держать уровень и в финале. И да, мне сменка не нужна, Бостон в финал по-любому пройдёт)
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