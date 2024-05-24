Рик Карлайл: «В серии с «Нью-Йорком» мы тоже начали с 0-2»

Рик Карлайл верит, что на домашней арене «Индиана» может вернуться в серию.

«Пэйсерс» стартовали в финале Востока с двух гостевых поражений от «Селтикс» (0-2).

«В серии с «Нью-Йорком» мы тоже начали с 0-2, затем вернулись домой смогли победить в третьем матче. После этого продвигались в серии, делая то, что хотели делать.

Сейчас нам надо как можно скорее оказаться дома и готовиться к тому, чтобы показать лучшую игру в субботу вечером. И я верю в то, что наша арена будет как никогда шумной и активной. Мы должны постараться воспользоваться этим, хотя никаких гарантий все эти обстоятельства, конечно, не дают. Но лучших условий для игры не придумаешь», – заявил главный тренер «Индианы».

«Пэйсерс» не проигрывают на домашней арене с марта.