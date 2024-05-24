Игроки «Бостона» и «Индианы» устроили небольшую стычку во время 2-го матча

Теги происшествия Бостон Индиана НБА Баскетбол - видео НБА плей-офф Айзейя Джексон Сэм Хаузер Баскетбол

Игроки «Бостона» и «Индианы» устроили небольшую стычку.

Эпизод произошел по ходу четвертой четверти второго матча финала Востока, который завершился победой «Селтикс» со счетом 126:110, 2-0.

Баскетболисты начали выяснять отношения после фола на Джейлене Брауне. Чуть ранее Айзейя Джексон дернул Сэма Хаузера за руку, что вызвало недовольство у игрока «кельтов».

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4 комментария
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У Пейсерс сдают нервы. После двух гостевых лузов, шанс на камбек прям совсем минимальный.
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Оллиник-Лав 2.0
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То есть, то, что сделал Джексон с Хаузером, фолом не считается. Ок. Тогда за что же в этом моменте дали неспортивный Брауну?
https://www.sports.ru/basketball/1115835396-dzhejlen-braun-dernul-dankana-robinsona-za-ruku-i-poluchil-nesportivny.html

(Вопрос риторический, отвечать не надо)
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