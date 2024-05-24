Игроки «Бостона» и «Индианы» устроили небольшую стычку во время 2-го матча

Игроки «Бостона» и «Индианы» устроили небольшую стычку.

Эпизод произошел по ходу четвертой четверти второго матча финала Востока, который завершился победой «Селтикс» со счетом 126:110, 2-0.

Баскетболисты начали выяснять отношения после фола на Джейлене Брауне. Чуть ранее Айзейя Джексон дернул за руку, что вызвало недовольство у игрока «кельтов».