«Малозаметный, но все же эффективный толчок». Реджи Миллер и Кевин Харлан посмеялись над судьей Марком Дэвисом

Комментаторы Реджи Миллер и Кевин Харлан посмеялись над судьей Марком Дэвисом.

Комментаторы Реджи Миллер и Кевин Харлан посмеялись над судьей Марком Дэвисом во время эпизода, когда (« ») сфолил на Тиме Хардуэе-младшем (« ») за 10:50 до конца 1-го матча.

«Перефразируя главного судью Марка Дэвиса, это малозаметный, но все же эффективный толчок со стороны Майка Конли», – прокомментировал эпизод Миллер.

«Это не перефразирование, это именно то, что он сказал», – добавил Харлан.