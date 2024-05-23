«Малозаметный, но все же эффективный толчок». Реджи Миллер и Кевин Харлан посмеялись над судьей Марком Дэвисом
Комментаторы Реджи Миллер и Кевин Харлан посмеялись над судьей Марком Дэвисом.
Комментаторы Реджи Миллер и Кевин Харлан посмеялись над судьей Марком Дэвисом во время эпизода, когда Майк Конли («Миннесота») сфолил на Тиме Хардуэе-младшем («Даллас») за 10:50 до конца 1-го матча.
«Перефразируя главного судью Марка Дэвиса, это малозаметный, но все же эффективный толчок со стороны Майка Конли», – прокомментировал эпизод Миллер.
«Это не перефразирование, это именно то, что он сказал», – добавил Харлан.