Обозреватель Эрик Пинкус: «Крис Пол в «Лейкерс» – вполне реальный сценарий»

Теги возможные переходы Голден Стэйт Лейкерс Крис Пол НБА Баскетбол

Обозреватель Эрик Пинкус считает, что Крис Пол может оказаться в «Лейкерс».

«Было бы упущением не упомянуть, что Крис Пол в «Лейкерс» – вполне реальный сценарий. Есть хорошая вероятность, что его обменяют или просто отчислят из «Уорриорз». У Криса близкие отношения с Леброном. Существует множество предпосылок к тому, чтобы «Лейкерс» подписали Криса Пола. Мне это кажется вполне логичным.

Пойдет ли Крис в «Лейкерс» на минималку? Я не знаю. Не уверен, что он откажется от прибыльных вариантов ради них, но если не будет более выгодного предложения, то вполне допускаю», – рассказал журналист в подкасте Йована Бухи.

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7 комментариев
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Ответ Chistian Jadson
И что из этого получится ?
получится лучший учитель Бронни.
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Двайт ховард, и кармело энтони.
Пенсионер тим.
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И что из этого получится ?
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Ответ RayAllen20
Двайт ховард, и кармело энтони. Пенсионер тим.
Мело провел в Лейкерс неплохой сезон, часто в отсутствии ЛеБрона тащил
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А в Парме?
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Новости, высосанные из пальца - хуже самого гадкого. Мало того, что набрасывает на вентилятор словоблуд-обозреватель, так еще и труп Криса Пола пинает. Где бы Пол не оказался по итогу, это максимум ментор в раздевалку типа Хаслема. Потому чти он все время травмирован. А когда может играть, то уже не тянет свой элитный уровень, чтобы продолжить его воспринимать всерьёз.
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