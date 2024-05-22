Обозреватель Эрик Пинкус: «Крис Пол в «Лейкерс» – вполне реальный сценарий»

Обозреватель Эрик Пинкус считает, что Крис Пол может оказаться в «Лейкерс».

«Было бы упущением не упомянуть, что в « » – вполне реальный сценарий. Есть хорошая вероятность, что его обменяют или просто отчислят из «Уорриорз». У Криса близкие отношения с Леброном. Существует множество предпосылок к тому, чтобы «Лейкерс» подписали Криса Пола. Мне это кажется вполне логичным.

Пойдет ли Крис в «Лейкерс» на минималку? Я не знаю. Не уверен, что он откажется от прибыльных вариантов ради них, но если не будет более выгодного предложения, то вполне допускаю», – рассказал журналист в подкасте Йована Бухи.