Крис Пол о давлении на «Бостон»: «Нужно попытаться отрешиться от постороннего шума. Иногда это могут быть даже члены семьи и друзья»

От «Селтикс» ждут чемпионского титула в сезоне-2023/24.

спросили на ESPN, как справляться с давлением, которое оказывают на « » в рамках ожиданий от команды.

«У них отличные лидеры, и . Когда ты в раздевалке с командой, нужно попытаться отрешиться от постороннего шума. В первую очередь все думают о соцсетях, но это не только они. Иногда это могут быть даже члены семьи, друзья.

Нужно воспринимать каждую игру по отдельности. Каждая из них особенная. Но после игр все начинают показывать друг на друга пальцами. Этот парень все смазал, этот парень что-то не сделал. Необходимо сосредоточиться на себе. Потому что впереди длинная серия», – рассудил Крис Пол.