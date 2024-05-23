Крис Пол о давлении на «Бостон»: «Нужно попытаться отрешиться от постороннего шума. Иногда это могут быть даже члены семьи и друзья»

Теги Бостон Голден Стэйт Крис Пол НБА НБА плей-офф Джейлен Браун Джейсон Тейтум Баскетбол

От «Селтикс» ждут чемпионского титула в сезоне-2023/24.

Крис Пола спросили на ESPN, как справляться с давлением, которое оказывают на «Бостон» в рамках ожиданий от команды.

«У них отличные лидеры, Джейсон Тейтум и Джейлен Браун. Когда ты в раздевалке с командой, нужно попытаться отрешиться от постороннего шума. В первую очередь все думают о соцсетях, но это не только они. Иногда это могут быть даже члены семьи, друзья.

Нужно воспринимать каждую игру по отдельности. Каждая из них особенная. Но после игр все начинают показывать друг на друга пальцами. Этот парень все смазал, этот парень что-то не сделал. Необходимо сосредоточиться на себе. Потому что впереди длинная серия», – рассудил Крис Пол.

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3 комментария
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откуда Крис знает о том, как справляться с давлением в решающих матчах плейофф?
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Ответ ST-L
откуда Крис знает о том, как справляться с давлением в решающих матчах плейофф?
Крис Пол один из самых невезучих игроков что играли в лиге. В 2008 году он как никогда был близок к награде MVP, но его обошел Кобе Брайант. Спустя пару лет обмен в Лейкерс был заблокирован Стерном. В Клипперс так и не смог стать чемпионом, по моему убеждению Клипперс в те годы был не слабее Голден Стейта. В Хьюстоне он получил травму в самый ответственный момент. В Финиксе он дошел до финала и Милуоки четырьмя победами подряд разрушил мечту Пола о долгожданном титуле.
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Ответ ST-L
откуда Крис знает о том, как справляться с давлением в решающих матчах плейофф?
Да ладно, у Пола минусов много, но этим упрекать его точно не надо. Всегда выкладывался и опыты 7 игр у него тоже есть, тупо не везло ему
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