Фото
2

Серж Ибака намекнул на возвращение в НБА

Серж Ибака намекнул на возможное возвращение в НБА после ухода из «Реала».

36-летний баскетболист опубликовал в соцсети X черно-белое фото с тренировки в зале Университета Майами с лаконичной подписью: «nba Comeback», отметив официальный аккаунт лиги.

В последний раз Ибака играл в НБА в сезоне-2022/23, проведя 16 матчей за «Милуоки» со средними показателями 4,1 очка, 2,8 подбора и 11,6 минуты на площадке.

После ухода из НБА центровой провел два сезона в Евролиге, выступая за немецкую «Баварию» и испанский «Реал». В прошлом сезоне Евролиги Серж Ибака принял участие в 29 матчах за мадридский клуб, набирая в среднем 6,2 очка, 3,2 подбора за 12 минут игрового времени.

Ранее сообщалось, что в межсезонье за ситуацией игрока следил израильский «Маккаби Тель-Авив».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Сержа Ибаки в соцсети X
