Уокер Кесслер пропустит как минимум три матча из-за болей в левом плече
Центровой «Юты» вернется на площадку не раньше 11 ноября.
Уокер Кесслер не примет участия в оставшихся трех матчах текущей выездной серии команды из-за боли в левом плече. Клуб принял решение отправить игрока обратно в Юту для прохождения углубленного обследования.
Кесслер уже пропустил игру против «Хорнетс» и не сыграет против «Бостона», «Детройта» и «Миннесоты». Самая ранняя возможная дата его возвращения на паркет – 11 ноября, когда «Джаз» примут «Тимбервулвз» у себя дома.
Проблемы с плечом уже беспокоили Кесслера в предсезонный период – тогда у него диагностировали бурсит. Несмотря на это, центровой сыграл все пять первых матчей «Юты» в новом сезоне, выходя в стартовом составе и набирая в среднем 14,4 очка, 10,8 подбора и 3 передачи за 31 минуту на площадке.
