Уокер Кесслер пропустит как минимум три матча из-за болей в левом плече

Центровой «Юты» вернется на площадку не раньше 11 ноября.

Уокер Кесслер не примет участия в оставшихся трех матчах текущей выездной серии команды из-за боли в левом плече. Клуб принял решение отправить игрока обратно в Юту для прохождения углубленного обследования.

Кесслер уже пропустил игру против «Хорнетс» и не сыграет против «Бостона», «Детройта» и «Миннесоты». Самая ранняя возможная дата его возвращения на паркет – 11 ноября, когда «Джаз» примут «Тимбервулвз» у себя дома.

Проблемы с плечом уже беспокоили Кесслера в предсезонный период – тогда у него диагностировали бурсит. Несмотря на это, центровой сыграл все пять первых матчей «Юты» в новом сезоне, выходя в стартовом составе и набирая в среднем 14,4 очка, 10,8 подбора и 3 передачи за 31 минуту на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Энди Ларсена в соцсети X
