Леброн Джеймс о дебютном сезоне в «Кливленде»: «Партнеры по команде испытывали некоторую неприязнь по отношению ко мне»

Леброн Джеймс рассказал о «неприязни» со стороны партнеров по «Кливленду».

Звездный форвард « » признался, что не все партнеры по команде поддерживали его во время его дебютного сезона за « » (2003/04).

«Есть видео, на которых мои партнеры по команде говорят что-то вроде «Он не готов», или «У нас уже есть игроки на его позиции», или «Мы не доверяем 18-летнему парню».

Партнеры по команде, с которыми мне приходилось находиться вместе на площадке, на тренировках, в самолете, в раздевалке, в игровых ситуациях, испытывали такую… не хочу сказать ненависть, но некоторую неприязнь по отношению ко мне», – рассказал Джеймс в подкасте Mind the Game.