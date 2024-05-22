Леброн Джеймс о дебютном сезоне в «Кливленде»: «Партнеры по команде испытывали некоторую неприязнь по отношению ко мне»

Теги Кливленд Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

Леброн Джеймс рассказал о «неприязни» со стороны партнеров по «Кливленду».

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что не все партнеры по команде поддерживали его во время его дебютного сезона за «Кливленд» (2003/04).

«Есть видео, на которых мои партнеры по команде говорят что-то вроде «Он не готов», или «У нас уже есть игроки на его позиции», или «Мы не доверяем 18-летнему парню».

Партнеры по команде, с которыми мне приходилось находиться вместе на площадке, на тренировках, в самолете, в раздевалке, в игровых ситуациях, испытывали такую… не хочу сказать ненависть, но некоторую неприязнь по отношению ко мне», – рассказал Джеймс в подкасте Mind the Game.

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6 комментариев
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Ответ Рассол Уэстбрик
Титул-2016 со звездочкой, как и в 2020. Почему? Потому что фаны ГСВ ссылаются на липовую дисквалификацию Грина, которая и "разожгла" этот камбэк с 3-1. Я в этом вопросе занимаю нейтральную позицию, но, возможно, Сильвер действительно захотел создать красивую историю с участием главного лица лиги?
Не, я видел, конечно, что некоторые считают чемпионство 2020 со звездочкой, но чтобы даже предполагать одновременно и 2016 и 2020 в нечестности - это уже перебор.
Так можно любое чемпионство притянуть, главное только с ума не сойти.
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+8
Сказали бы им тогда, что вскоре этот выскочка затащит Кливленд в финал НБА, а ещё что через какое-то время принесёт городу первый титул. Они бы возненавидели его ещё сильнее.
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ну это обычное бытовое такое неприятие от взрослых мужиков. не хочется стелиться перед каким-то пацаном, ещё и команду вокруг него строить.
+2
0
+2
https://youtu.be/8FtlGivdPrM?si=FFHg4W383zQ2NNpb
Зи, Рики Дэвис, Бузер, Дариус Майлз. Такая крупная компашка.
В следующем сезоне из них остался только Зи.
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Ответ Djoyin
Сказали бы им тогда, что вскоре этот выскочка затащит Кливленд в финал НБА, а ещё что через какое-то время принесёт городу первый титул. Они бы возненавидели его ещё сильнее.
вот это уж точно!
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