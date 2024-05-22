Леброн Джеймс о дебютном сезоне в «Кливленде»: «Партнеры по команде испытывали некоторую неприязнь по отношению ко мне»
Леброн Джеймс рассказал о «неприязни» со стороны партнеров по «Кливленду».
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что не все партнеры по команде поддерживали его во время его дебютного сезона за «Кливленд» (2003/04).
«Есть видео, на которых мои партнеры по команде говорят что-то вроде «Он не готов», или «У нас уже есть игроки на его позиции», или «Мы не доверяем 18-летнему парню».
Партнеры по команде, с которыми мне приходилось находиться вместе на площадке, на тренировках, в самолете, в раздевалке, в игровых ситуациях, испытывали такую… не хочу сказать ненависть, но некоторую неприязнь по отношению ко мне», – рассказал Джеймс в подкасте Mind the Game.
Так можно любое чемпионство притянуть, главное только с ума не сойти.
Зи, Рики Дэвис, Бузер, Дариус Майлз. Такая крупная компашка.
В следующем сезоне из них остался только Зи.