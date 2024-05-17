«Детройт» попытается использовать свой пятый драфт-пик в обмене

«Детройт» хочет усилиться перед сезоном-2024/25.

По сообщению Detroit Free Press, владелец и менеджмент клуба не хотят повторения результатов нынешнего сезона и нацелены на усиление текущего состава команды. Пистонс закончили регулярный чемпионат на 15 месте в Восточной конференции с худшим результатом в (14-68).

Предполагаемые новички, к которым можно будет получить доступ с пятой позиции на драфте, которая досталась клубу по результатам лотереи, включают центрового Донована Клингана, защитника Рида Шеппарда, сербского разыгрывающего и французского форварда .

По информации источника, « » предпочитает усилиться опытными игроками и рассматривает драфт-пик как обменный актив.

Кроме того, у команды есть около 64 миллионов долларов свободных средств под потолком. Среди доступных свободных агентов, способных заинтересовать клуб, называются форвард «Сиксерс» Тобайас Харрис и центровой «Бруклина» Ник Клэкстон.