«Детройт» попытается использовать свой пятый драфт-пик в обмене

Теги Детройт Бруклин Филадельфия НБА драфт НБА Том Горс Тобайас Харрис Ник Клэкстон Трой Уивер Заккари Рисаше Никола Топич Баскетбол

«Детройт» хочет усилиться перед сезоном-2024/25.

По сообщению Detroit Free Press, владелец Том Горс и менеджмент клуба не хотят повторения результатов нынешнего сезона и нацелены на усиление текущего состава команды. Пистонс закончили регулярный чемпионат на 15 месте в Восточной конференции с худшим результатом в НБА (14-68).

Предполагаемые новички, к которым можно будет получить доступ с пятой позиции на драфте, которая досталась клубу по результатам лотереи, включают центрового Донована Клингана, защитника Рида Шеппарда, сербского разыгрывающего Николу Топича и французского форварда Заккари Рисаше.

По информации источника, «Детройт» предпочитает усилиться опытными игроками и рассматривает драфт-пик как обменный актив.

Кроме того, у команды есть около 64 миллионов долларов свободных средств под потолком. Среди доступных свободных агентов, способных заинтересовать клуб, называются форвард «Сиксерс» Тобайас Харрис и  центровой «Бруклина» Ник Клэкстон.

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