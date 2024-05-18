Эргин Атаман: «Костас Слукас в «Финале четырех» Евролиги докажет всем, что он лучший игрок Европы»
Эргин Атаман отметил важность Костаса Слукаса для «Пао» в «Финале четырех».
«Он знает, как справиться с любой игрой, он знает, что ему нужно делать, чтобы помочь команде, своим партнерам по команде, а также помочь мне. Он очень важен, и я надеюсь, что он готов на 100 процентов физически. В конце концов, это всего лишь один матч.
Психологически он определенно будет готов, как и во всех матчах сезона за «Панатинаикос». Учитывая то, как он вел за собой командой в этом сезоне, он заслужил место в идеальном квинтете Евролиги. Слукас в «Финале четырех» докажет всем, что он лучший игрок Европы», – сказал главный тренер «Панатинаикоса».
24 мая «Панатинаикос» сыграет с «Фенербахче» в 1/2 финала Евролиги.