Эдриан Воджнаровски: «Лейкерс» расспрашивают по поводу Джей Джей Редика»
Эдриан Воджнаровски назвал двух претендентов на пост главного тренера «Лейкерс».
«Пара имен, на которые стоит обратить внимание в списке кандидантов. Джеймс Боррего, первый ассистент в «Новом Орлеане», они прошли путь от 22-го места по атакующему рейтингу в прошлом сезоне до Топ-10. Боррего хорошо проявил себя на посту главного тренера в «Шарлотт», поднявшись с 23 побед до 33 и 43. Он долгое время работал с Греггом Поповичем в «Сан-Антонио». Он будет кандидатом в этом процессе.
Еще один кандидат никогда раньше не тренировал, и это наш коллега с ESPN, Джей Джей Реддик. Безусловно, «Лейкерс» расспрашивают по поводу него, они звонят и пытаются понять, что из себя будет представлять главный тренер Джей Джей Реддик», – сказал инсайдер ESPN.
Какая нам, русским, разница до того, кто будет ГТ Лейкерс?
Поэтому лучше такой мемный вариант, чем какой-нибудь ноунейм
Получится - будет круто
Не получится - да и *** с ним
По крайней мере, это любопытный эксперимент, всяких ассистентов не хочется, это мы уже только что проходили.