Эдриан Воджнаровски: «Лейкерс» расспрашивают по поводу Джей Джей Редика»

Теги Лейкерс Джей Джей Редик НБА Джеймс Боррего Эдриан Воджнаровски Баскетбол

Эдриан Воджнаровски назвал двух претендентов на пост главного тренера «Лейкерс».

«Пара имен, на которые стоит обратить внимание в списке кандидантов. Джеймс Боррего, первый ассистент в «Новом Орлеане», они прошли путь от 22-го места по атакующему рейтингу в прошлом сезоне до Топ-10. Боррего хорошо проявил себя на посту главного тренера в «Шарлотт», поднявшись с 23 побед до 33 и 43. Он долгое время работал с Греггом Поповичем в «Сан-Антонио». Он будет кандидатом в этом процессе.

Еще один кандидат никогда раньше не тренировал, и это наш коллега с ESPN, Джей Джей Реддик. Безусловно, «Лейкерс» расспрашивают по поводу него, они звонят и пытаются понять, что из себя будет представлять главный тренер Джей Джей Реддик», – сказал инсайдер ESPN.

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7 комментариев
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кому звонить-то? Стэну что ли? Или соведущему по подкасту?
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Редик - отличный кандидат
Какая нам, русским, разница до того, кто будет ГТ Лейкерс?
Поэтому лучше такой мемный вариант, чем какой-нибудь ноунейм
Получится - будет круто
Не получится - да и *** с ним
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команда из цирка
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Мдаа, масштаб не тот.
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пранк вышел из под контроля
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В соседней новости же пишут, что Лейкерс любой ценой хотят Брона сохранить. Джей Джей - неплохой компромисс, вполне вероятно, что они с Броном могут вместе планы и тактику на матч составлять.
По крайней мере, это любопытный эксперимент, всяких ассистентов не хочется, это мы уже только что проходили.
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Ответ бернер тайлера 9ер9ена
кому звонить-то? Стэну что ли? Или соведущему по подкасту?
Вчера, мне звонили
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