Эдриан Воджнаровски: «Лейкерс» расспрашивают по поводу Джей Джей Редика»

Эдриан Воджнаровски назвал двух претендентов на пост главного тренера «Лейкерс».

«Пара имен, на которые стоит обратить внимание в списке кандидантов. , первый ассистент в «Новом Орлеане», они прошли путь от 22-го места по атакующему рейтингу в прошлом сезоне до Топ-10. Боррего хорошо проявил себя на посту главного тренера в «Шарлотт», поднявшись с 23 побед до 33 и 43. Он долгое время работал с Греггом Поповичем в «Сан-Антонио». Он будет кандидатом в этом процессе.

Еще один кандидат никогда раньше не тренировал, и это наш коллега с ESPN, Джей Джей Реддик. Безусловно, « » расспрашивают по поводу него, они звонят и пытаются понять, что из себя будет представлять главный тренер Джей Джей Реддик», – сказал инсайдер ESPN.