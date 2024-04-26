Шарунас Ясикявичюс: «В начале четвертой четверти начался защитный коллапс»

Теги Шарунас Ясикявичюс Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Баскетбол - видео Монако Баскетбол

«Фенербахче» уступил «Монако» во втором матче плей-офф Евролиги.

«Третья четверть была отличной. Мы дали им набрать только 11 очков. А потом в начале четвертой начался защитный коллапс. Мы мгновенно дали им множество возможностей для атаки. Каким-то образом дожили до конца. И в финале, когда победитель был неясен, один подбор и ненужный фол решили исход матча», – прокомментировал поражение главный тренер «Фенербахче» Шарунас Ясикявичюс.

«Монако» одержал победу со счетом 93:88 и сравнял счет в серии – 1-1.

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