Шарунас Ясикявичюс: «В начале четвертой четверти начался защитный коллапс»

«Фенербахче» уступил «Монако» во втором матче плей-офф Евролиги.

«Третья четверть была отличной. Мы дали им набрать только 11 очков. А потом в начале четвертой начался защитный коллапс. Мы мгновенно дали им множество возможностей для атаки. Каким-то образом дожили до конца. И в финале, когда победитель был неясен, один подбор и ненужный фол решили исход матча», – прокомментировал поражение главный тренер « » .

« » одержал победу со счетом 93:88 и сравнял счет в серии – 1-1.