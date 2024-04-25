Владимир Гомельский начал комментировать матчи на площадке Okko

Теги Шарунас Ясикявичюс Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Владимир Гомельский Единая лига ВТБ Монако Баскетбол

Владимир Гомельский был отстранен от ведения трансляций на Матч ТВ.

Комментатор приступил к работе на платформе онлайн-кинотеатра Okko, чем поделился в соцсетях.

Гомельский отработал на матче Евролиги «Монако» – «Фенербахче» вместе с Маратом Араслановым. Комментатор высоко оценил игру «Монако» и был удивлен окончательным результатом и драматичностью концовки.

«Фенербахче» под руководством Шарунаса Ясикявичюса одержал победу в первом матче серии со счетом 95:91.

8 комментариев
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Ну и славненько.
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Теперь есть стимул смотреть матчи без звука.
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Ждем скоро стримы в коллаборации с wild sport каким-нибудь.
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Ответ BT
Смотрел два первых матча серии Денвер-Лейкерс (не спрашивайте, где и откуда, сам не знаю) с непонятно каким комментатором и вспоминал дискуссию по ВАГу. Все время думал, неужели кто-то предпочитает ЭТО ВАГу? Содержания – очень мало, одни вопли и натужные «шутки» с англицизмами к месту и не к месту.
А не проще англоязычную трансляцию смотреть?
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