Владимир Гомельский начал комментировать матчи на площадке Okko
Владимир Гомельский был отстранен от ведения трансляций на Матч ТВ.
Комментатор приступил к работе на платформе онлайн-кинотеатра Okko, чем поделился в соцсетях.
Гомельский отработал на матче Евролиги «Монако» – «Фенербахче» вместе с Маратом Араслановым. Комментатор высоко оценил игру «Монако» и был удивлен окончательным результатом и драматичностью концовки.
«Фенербахче» под руководством Шарунаса Ясикявичюса одержал победу в первом матче серии со счетом 95:91.