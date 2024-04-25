Владимир Гомельский начал комментировать матчи на площадке Okko

Владимир Гомельский был отстранен от ведения трансляций на Матч ТВ.

Комментатор приступил к работе на платформе онлайн-кинотеатра Okko, чем поделился в соцсетях.

отработал на матче «Монако» – « » вместе с Маратом Араслановым. Комментатор высоко оценил игру « » и был удивлен окончательным результатом и драматичностью концовки.

«Фенербахче» под руководством одержал победу в первом матче серии со счетом 95:91.