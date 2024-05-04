«Это неприемлемо». Шарунас Ясикявичюс извинился за потасовку в конце 4-го матча с «Монако»

Теги Шарунас Ясикявичюс Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче болельщики Монако Баскетбол

Шарунас Ясикявичюс извинился за потасовку в конце 4-го матча с «Монако».

«Я хотел бы извиниться за последний инцидент от лица «Фенербахче». Это не то, что мы из себя представляем, и это неприемлемо.

Мы пытаемся здесь что-то построить, и у нас не будет культуры оправданий и обвинений внешних факторов. Мы должны взять на себя ответственность за сегодняшний день», – сказал главный тренер «Фенербахче».

«Монако» в упорной борьбе одержал гостевую победу над «Фенербахче» со счетом 65:62 и сравнял счет в серии плей-офф Евролиги (2-2).

После финальной сирены между игроками «Монако» и болельщиками «Фенербахче» произошла потасовка.

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