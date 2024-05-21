Пол Пирс о сравнениях Луки Дончича с Лэрри Бердом: «Мы можем это прекратить?»
Пол Пирс высказался о сравнениях Луки Дончича с Лэрри Бердом.
«Мы можем это прекратить? Результативность – Лука, обращение с мячом – Лука, броски – Берд, передачи – Берд, подборы – Берд, скорость – Берд, IQ – Берд. Давайте перестанем их сравнивать.
Лука занял свою нишу. Он в первой символической пятерке четыре года подряд. Он может выиграть чемпионат в этом году. Он на пути к тому, чтобы стать одним из величайших игроком всех времен, но мы говорим об одном из 5 или 10 лучших игроков в истории баскетбола.
Может ли Лука достичь такого уровня? Судя по показателям, он на пути к этому. Но у Берда три подряд награды MVP, он пришел и изменил игру. Он заставил нас смотреть баскетбол. Он выиграл чемпионат в своем втором сезоне в лиге. Кому еще это удалось?
Лука – это скорее европейский Леброн Джеймс, просто менее атлетичный Леброн. Берд был игроком другого типа», – сказал член Зала славы.