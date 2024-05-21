Пол Пирс о сравнениях Луки Дончича с Лэрри Бердом: «Мы можем это прекратить?»

Теги Лэрри Берд Пол Пирс Леброн Джеймс НБА Лука Дончич Баскетбол

Пол Пирс высказался о сравнениях Луки Дончича с Лэрри Бердом.

«Мы можем это прекратить? Результативность – Лука, обращение с мячом – Лука, броски – Берд, передачи – Берд, подборы – Берд, скорость – Берд, IQ – Берд. Давайте перестанем их сравнивать.

Лука занял свою нишу. Он в первой символической пятерке четыре года подряд. Он может выиграть чемпионат в этом году. Он на пути к тому, чтобы стать одним из величайших игроком всех времен, но мы говорим об одном из 5 или 10 лучших игроков в истории баскетбола.

Может ли Лука достичь такого уровня? Судя по показателям, он на пути к этому. Но у Берда три подряд награды MVP, он пришел и изменил игру. Он заставил нас смотреть баскетбол. Он выиграл чемпионат в своем втором сезоне в лиге. Кому еще это удалось?

Лука – это скорее европейский Леброн Джеймс, просто менее атлетичный Леброн. Берд был игроком другого типа», – сказал член Зала славы.

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1 комментарий
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лука это леброн в 55
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