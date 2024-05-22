Алекс Карузо: «Все «маленькие» лишь во второй защитной пятерке»

Алекс Карузо не оценил принцип составления символических защитных пятерок.

Игрок «Чикаго» обратил внимание, что все представители задней линии собраны во второй пятерке. не проводит разделение по позициям при голосовании.

«Все «маленькие» – лишь во второй пятерке... Пусть так 😭🙌🔥», – написал защитник «Буллс».

В первую пятерку вошли Бэм Адебайо («Майами»), Энтони Дэвис («Лейкерс»), Руди Гобер («Миннесота»), Херберт Джонс («Новый Орлеан») и Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»).

Во второй пятерке – (« »), Дрю Холидэй («Бостон»), Джейден Макдэниэлс («Миннесота»), Джейлен Саггс («Орландо») и Деррик Уайт («Бостон»).

Карузо оказался единственным защитником, получившим более 20 голосов за включение в первую пятерку.