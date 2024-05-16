Алекс Карузо о целях в обороне: «В «Чикаго» плохая защита кольца. Стараюсь спровоцировать дальний двухочковый с сопротивлением»
Алекс Карузо ответил на вопросы о защите в эфире TNT.
«Когда ты обороняешься против одного из лучших парней, который наберет 30 очков в любом случае. Ты предпочтешь бросок или проход, чтобы получить помощь от партнеров?», – спросил баскетболиста «Буллз» Шакил О’Нил.
«Это зависит от того, как построена ваша команда. В последнее время я играю в «Чикаго», и у нас не лучшая защита под кольцом. В отличие от «Лейкерс». Там я провожаю игрока до Энтони Дэвиса, и он блокирует. Это не выпад в сторону Николы Вучевича. Он сам скажет то же самое.
Так что последние пару лет я стараюсь спровоцировать бросок. Дальний двухочковый бросок с сопротивлением. Мое почтение, если он его реализует. Но, как звучит в вопросе, нельзя забрать у этих ребят 30 очков. Нужно не дать им набрать 40 или 50», – заключил Карузо.