Алекс Карузо о целях в обороне: «В «Чикаго» плохая защита кольца. Стараюсь спровоцировать дальний двухочковый с сопротивлением»

Алекс Карузо ответил на вопросы о защите в эфире TNT.

«Когда ты обороняешься против одного из лучших парней, который наберет 30 очков в любом случае. Ты предпочтешь бросок или проход, чтобы получить помощь от партнеров?», – спросил баскетболиста «Буллз» Шакил О’Нил.

«Это зависит от того, как построена ваша команда. В последнее время я играю в « », и у нас не лучшая защита под кольцом. В отличие от « ». Там я провожаю игрока до , и он блокирует. Это не выпад в сторону . Он сам скажет то же самое.

Так что последние пару лет я стараюсь спровоцировать бросок. Дальний двухочковый бросок с сопротивлением. Мое почтение, если он его реализует. Но, как звучит в вопросе, нельзя забрать у этих ребят 30 очков. Нужно не дать им набрать 40 или 50», – заключил .