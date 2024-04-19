Алекс Карузо готов принять участие в матче с «Майами»

Теги Чикаго Майами НБА Джимми Батлер Андре Драммонд Терри Розир Алекс Карузо Айо Досунму НБА плей-ин Баскетбол

Алекс Карузо сможет выйти на площадку в решающем матче плей-ин.

Защитник «Буллз» сообщил, что намерен принять участие в игре с «Майами» по результатам тренировки. По его словам, отек на голеностопе не станет проблемой и он будет готов помочь команде в противостоянии с «Хит».

Заключительная игра плей-ин Восточной конференции определит соперника «Бостона» в серии первого раунда плей-офф.

За «Майами» не сыграют форвард Джимми Батлер и защитник Терри Розир.

Участие защитника «Чикаго» Айо Досунму и центрового Андре Драммонда также было под вопросом, но игроки присутствовали на площадке во время утренней практики.

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3 комментария
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Второй лучший игрок Чикаго в защите после Карузо - это Досунму
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только не выпускайте Драммонда больше
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Алекс в игре, бойтесь!
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