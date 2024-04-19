Алекс Карузо готов принять участие в матче с «Майами»
Алекс Карузо сможет выйти на площадку в решающем матче плей-ин.
Защитник «Буллз» сообщил, что намерен принять участие в игре с «Майами» по результатам тренировки. По его словам, отек на голеностопе не станет проблемой и он будет готов помочь команде в противостоянии с «Хит».
Заключительная игра плей-ин Восточной конференции определит соперника «Бостона» в серии первого раунда плей-офф.
За «Майами» не сыграют форвард Джимми Батлер и защитник Терри Розир.
Участие защитника «Чикаго» Айо Досунму и центрового Андре Драммонда также было под вопросом, но игроки присутствовали на площадке во время утренней практики.