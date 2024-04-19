Алекс Карузо готов принять участие в матче с «Майами»

Алекс Карузо сможет выйти на площадку в решающем матче плей-ин.

Защитник «Буллз» сообщил, что намерен принять участие в игре с « » по результатам тренировки. По его словам, отек на голеностопе не станет проблемой и он будет готов помочь команде в противостоянии с «Хит».

Заключительная игра плей-ин Восточной конференции определит соперника «Бостона» в серии первого раунда плей-офф.

За «Майами» не сыграют форвард и защитник .

Участие защитника « » Айо Досунму и центрового также было под вопросом, но игроки присутствовали на площадке во время утренней практики.