Паскаль Сиакам о том, почему не сфолил на Брауне перед 3-очковым: «Из-за заслона я немного задержался. Боялся, что получится три с фолом»

Теги Бостон Индиана НБА НБА плей-офф Паскаль Сиакам Джейлен Браун Баскетбол

Паскаль Сиакам объяснил, почему не сфолил на Джейлене Брауне перед 3-очковым.

Форвард «Бостона» перевел матч с «Индианой» в овертайм дальним броском в падении на последних секундах при «-3» с сопротивлением Сиакама

«Боялся, что получится три с фолом. Из-за заслона я немного задержался, так что он уже выпрыгивал, когда я оказался рядом. Я оказался рядом слишком поздно и понял это.

Мне не хотелось нарушать правила, потому что я находился непосредственно перед ним, бросок был сложный. Решил, что не стоит. Возможно, я мог помешать ему еще сильнее, но бросок был непростым», – сказал форвард «Пэйсерс».

«Селтикс» победили в дополнительное время – 133:128, 1-0.

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4 комментария
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Пофиг, надо было фолить на челе с 61.5% FT до броска, даже если бы дали 3 штрафных
+7
0
+7
Ответ Light Yagami
Пофиг, надо было фолить на челе с 61.5% FT до броска, даже если бы дали 3 штрафных
ШГА сфолил уже на днях
+6
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Есть ощущение, что Браун просто хотел бросков ый фол а получилось попадание
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Все понятно - но руки то хотя бы подними вертикально...
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