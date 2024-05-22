Паскаль Сиакам о том, почему не сфолил на Брауне перед 3-очковым: «Из-за заслона я немного задержался. Боялся, что получится три с фолом»

Паскаль Сиакам объяснил, почему не сфолил на Джейлене Брауне перед 3-очковым.

Форвард « » перевел матч с «Индианой» в овертайм дальним броском в падении на последних секундах при «-3» с сопротивлением .

«Боялся, что получится три с фолом. Из-за заслона я немного задержался, так что он уже выпрыгивал, когда я оказался рядом. Я оказался рядом слишком поздно и понял это.

Мне не хотелось нарушать правила, потому что я находился непосредственно перед ним, бросок был сложный. Решил, что не стоит. Возможно, я мог помешать ему еще сильнее, но бросок был непростым», – сказал форвард «Пэйсерс».

«Селтикс» победили в дополнительное время – 133:128, 1-0.