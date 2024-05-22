Тайриз Халибертон: «Я совершил две обидные потери, которые стоили нам игры»

Теги Бостон Индиана Рик Карлайл НБА НБА плей-офф Тайриз Халибертон Баскетбол

Тайриз Халибертон считает себя виновником поражения от «Селтикс» в 1-м матче.

Главный тренер «Индианы» Рик Карлайл заявил, что это он виноват в поражении (128:133 ОТ, 0-1).

«Это не его вина. Я совершил две обидные потери, которые стоили нам игры. Понимаю, что тренер защищает, оберегает нас, но я приму это на себя.

Я должен быть лучше. И я буду лучше во втором матче», – сказал разыгрывающий «Пэйсерс».

На счету Халибертона 25 очков и 10 передач.

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3 комментария
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Концовка от Индианы - это просто какая то комедия, парни просто взяли и отдали победу
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Это точно😔
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В целом хороший матч провёл(забил два важных и сложных броска в конце второй и третьей четверти). А в конце, видимо, не хватило хладнокровия, да и усталость в придачу. Надеюсь, Халибертон продолжит так же играть в следующих играх.
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