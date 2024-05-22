Тайриз Халибертон: «Я совершил две обидные потери, которые стоили нам игры»

Тайриз Халибертон считает себя виновником поражения от «Селтикс» в 1-м матче.

Главный тренер «Индианы» заявил, что это он виноват в поражении (128:133 ОТ, 0-1).

«Это не его вина. Я совершил две обидные потери, которые стоили нам игры. Понимаю, что тренер защищает, оберегает нас, но я приму это на себя.

Я должен быть лучше. И я буду лучше во втором матче», – сказал разыгрывающий «Пэйсерс».

На счету 25 очков и 10 передач.