Джейлен Браун о спасительном броске: «Добро пожаловать в плей-офф НБА»

Джейлен Браун прокомментировал спасительный бросок в 1-м матче против «Пэйсерс».

Форварду удалось перевести игру в овертайм дальним броском в падении на последних секундах. « » победил со счетом 133:128, 1-0.

«Добро пожаловать в плей-офф . Здесь нужно уметь справляться с эмоциями. Может случиться что угодно. Игра продолжается до тех пор, пока не прозвучит финальная сирена. Пока матч продолжается, шансы остаются. У нас получилось вырвать победу в концовке.

Дрю исполнил отличную передачу, Деррик поставил отличный заслон. Все остальное – история», – констатировал форвард «Селтикс».