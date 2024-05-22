Джейлен Браун о спасительном броске: «Добро пожаловать в плей-офф НБА»

Теги Бостон Индиана НБА НБА плей-офф Джейлен Браун Баскетбол

Джейлен Браун прокомментировал спасительный бросок в 1-м матче против «Пэйсерс».

Форварду удалось перевести игру в овертайм дальним броском в падении на последних секундах. «Бостон» победил со счетом 133:128, 1-0.

«Добро пожаловать в плей-офф НБА. Здесь нужно уметь справляться с эмоциями. Может случиться что угодно. Игра продолжается до тех пор, пока не прозвучит финальная сирена. Пока матч продолжается, шансы остаются. У нас получилось вырвать победу в концовке.

Дрю исполнил отличную передачу, Деррик поставил отличный заслон. Все остальное – история», – констатировал форвард «Селтикс».

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2 комментария
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Одно ясно, Браун свой контракт оправдывает, по крайней мере пока...)))
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Я немного игр Бостона посмотрел, но теперь начинаю понимать, почему Мазуллу критикуют.
Вот взять тайм-ауты. Мазулла берет в середине второй четверти - Индиана делает рывок 7-2 и сравнивает счёт, в конце третьей четверти - рывок Пэйсерс 11-2 и сокращает отставание до -1, в середине четвертой - рывок 7-2 в пользу Индианы.
И это особенно ощущается в сравнении с тренером Индианы ( там тайм-ауты реально помогали команде).
П.с. в любом случае первый матч вышел огненным
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