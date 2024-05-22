Рик Карлайл о поражении в 1-м матче с «Бостоном»: «Полностью моя вина»

Рик Карлайл взял на себя вину за поражение в первом матче с «Бостоном».

« » упустила преимущество на последних секундах и уступила в овертайме – 128:133, 0-1.

«Полностью моя вина. Когда до конца основного времени оставалось 10 секунд, нам следовало грамотно распорядиться мячом после тайм-аута, заработать право на штрафные и довести дело до победы.

У нас были и другие ошибки. Но сейчас надо сконцентрироваться на том, чтобы продолжить сражаться так, как мы это делали, от начала до самого конца. Мы вернемся в четверг», – сказал главный тренер «Пэйсерс».