Брайан Уиндхорст об обмене Гарлэнда или Митчелла: «У них нет конфликта, просто они не сочетаются»

Теги возможные переходы Кливленд НБА Брайан Уиндхорст Донован Митчелл Дариус Гарлэнд Баскетбол

Брайан Уиндхорст подтвердил информацию о возможном обмене Дариуса Гарлэнда.

Агентство Klutch Sports, представляющее интересы разыгрывающего «Кливленда», намерено провести с клубом переговоры об обмене баскетболиста, если защитник Донован Митчелл подпишет продление контракта.

Брайан Уиндхорст подтвердил это сообщение.

«Это точная информация. Но у Гарлэнда и Митчелла нет никакого конфликта. Просто они не сочетаются друг с другом», – объяснил инсайдер ESPN.

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