Брайан Уиндхорст об обмене Гарлэнда или Митчелла: «У них нет конфликта, просто они не сочетаются»

Брайан Уиндхорст подтвердил информацию о возможном обмене Дариуса Гарлэнда.

Агентство Klutch Sports, представляющее интересы разыгрывающего « », намерено провести с клубом переговоры об обмене баскетболиста, если защитник подпишет продление контракта.

Брайан Уиндхорст подтвердил это сообщение.

«Это точная информация. Но у и Митчелла нет никакого конфликта. Просто они не сочетаются друг с другом», – объяснил инсайдер ESPN.