Брайан Уиндхорст об обмене Гарлэнда или Митчелла: «У них нет конфликта, просто они не сочетаются»
Брайан Уиндхорст подтвердил информацию о возможном обмене Дариуса Гарлэнда.
Агентство Klutch Sports, представляющее интересы разыгрывающего «Кливленда», намерено провести с клубом переговоры об обмене баскетболиста, если защитник Донован Митчелл подпишет продление контракта.
Брайан Уиндхорст подтвердил это сообщение.
«Это точная информация. Но у Гарлэнда и Митчелла нет никакого конфликта. Просто они не сочетаются друг с другом», – объяснил инсайдер ESPN.