Джеймс Наннэлли ударил Стефана Лазаревича перед третьей игрой «Партизана» с «Црвеной Звездой»

Перед третьей игрой финала Адриатической лиги произошел инцидент.

По сообщению «Црвены Звезды», во время смены команд на площадке для разминки перед матчем форвард клуба Стефан Лазаревич получил удар в лицо от форварда «Партизана» Джеймса Наннэлли.

Серия проходит с большим количеством нарушений и штрафных бросков. «Партизан» жаловался на предвзятое судейство по итогам экспертизы, показавшей перекос неверных решений в пользу их оппонентов в первом матче.

«Црвена Звезда» ведет со счетом 2-0.

Клуб ожидает реакции лиги и правоохранительных органов на произошедший инцидент и настаивает на немедленной дисквалификации Наннэлли.