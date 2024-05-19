Джеймс Наннэлли ударил Стефана Лазаревича перед третьей игрой «Партизана» с «Црвеной Звездой»

Теги происшествия Партизан Црвена Звезда Адриатическая лига Джеймс Наннэлли Стефан Лазаревич Баскетбол

Перед третьей игрой финала Адриатической лиги произошел инцидент.

По сообщению «Црвены Звезды», во время смены команд на площадке для разминки перед матчем форвард клуба Стефан Лазаревич получил удар в лицо от форварда «Партизана» Джеймса Наннэлли.

Серия проходит с большим количеством нарушений и штрафных бросков. «Партизан» жаловался на предвзятое судейство по итогам экспертизы, показавшей перекос неверных решений в пользу их оппонентов в первом матче.

«Црвена Звезда» ведет со счетом 2-0.

Клуб ожидает реакции лиги и правоохранительных органов на произошедший инцидент и настаивает на немедленной дисквалификации Наннэлли.

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