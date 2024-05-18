Том Тибодо не знает, сыграет ли О Джи Ануноби в 7-м матче с «Индианой»

Теги травмы Индиана Нью-Йорк НБА Том Тибодо НБА плей-офф О Джи Ануноби Баскетбол

Том Тибодо ответил на вопросы о состоянии О Джи Ануноби.

Форвард «Никс» выбыл из строя после второго матча серии с «Пэйсерс» из-за мышечной травмы.

У главного тренера «Нью-Йорка» спросили, сможет ли Ануноби вернуться в решающем седьмом матче противостояния, который состоится в воскресенье.

Журналист: Что с Ануноби? Есть шанс на его возвращение в седьмом матче?

Тибодо: Будем исходить из того, что говорят врачи. 

Журналист: А что они говорят?

Тибодо: Со дня на день.

3 комментария
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"Так то я готов его 48+2 овертайма погонять, только дайте отмашку ".
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Странно. А Водж знает, что нет...
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По словам инсайдера, О Джи Ануноби несколько дней не берет трубку. Ходят слухи, что он был замечен на границе с Канадой.
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