Том Тибодо не знает, сыграет ли О Джи Ануноби в 7-м матче с «Индианой»
Том Тибодо ответил на вопросы о состоянии О Джи Ануноби.
Форвард «Никс» выбыл из строя после второго матча серии с «Пэйсерс» из-за мышечной травмы.
У главного тренера «Нью-Йорка» спросили, сможет ли Ануноби вернуться в решающем седьмом матче противостояния, который состоится в воскресенье.
Журналист: Что с Ануноби? Есть шанс на его возвращение в седьмом матче?
Тибодо: Будем исходить из того, что говорят врачи.
Журналист: А что они говорят?
Тибодо: Со дня на день.