«Атланта» готова к обмену Клинта Капелы

Теги возможные переходы Атланта НБА Клинт Капела Оньека Оконгву Александр Сарр Баскетбол

Клинт Капела может сменить команду в межсезонье-2024.

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, «Хоукс» попробуют обменять центрового этим летом.

В контракте Капелы остался один сезон на 22,3 миллиона долларов. В сезоне-23/24 он набирал 11,6 очка, 10,7 подбора и 1,4 блок-шота в среднем за игру.

Бигмен «Атланты» Оньека Оконгву со следующего сезона будет играть на «взрослом» 4-летнем контракте (14 миллионов за сезон-24/25).

«Хоукс» также могут выбрать центрового Алекса Сарра под 1-м номером на драфте-2024.

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