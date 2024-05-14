Александр Сарр: «Хоукс» – отличная организация. Они двигаются в правильном направлении»

Александр Сарр отреагировал на лотерею драфта НБА.

Первый выбор, на который претендует французский центровой, достался «Атланте».

«Очень интересно. Теперь я знаю порядок выбора на драфте. Понимаю, с какой командой буду работать перед драфтом.

«Хоукс» – отличная организация. Они двигаются в правильном направлении. Здорово, что у них будет первый выбор.

Немного знаю Атланту. Но не так, чтобы очень хорошо. Я ходил здесь в школу и занимался в зале. Классный город», – сказал 19-летний баскетболист.

Сарр выступал в Атланте, когда играл в лиге Overtime Elite.