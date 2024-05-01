Трэй Янг: «У меня уже не так много времени, чтобы тратить его впустую»

Трэй Янг объяснил свои слова о будущем в «Атланте».

Ранее разыгрывающий заявил, что хочет играть за «Атланту», но также хочет побеждать.

«Это означает то, что должно означать. Все знают, очевидно, что я хочу играть в «Атланте». Здесь я был выбран на драфте, и здесь я хотел провести всю карьеру. Но в то же время я хочу побеждать.

Бывает, что команды не хотят торопиться и не спешат побеждать. Я уже не в таком положении. Я хочу победить, и я всегда был так настроен. У меня уже не так много времени, чтобы тратить его впустую. Я хочу играть на высоком уровне, и мне кажется, что я способен победить», – сказал Янг.