Трэй Янг: «У меня уже не так много времени, чтобы тратить его впустую»

Теги возможные переходы Атланта НБА Трэй Янг Баскетбол

Трэй Янг объяснил свои слова о будущем в «Атланте».

Ранее разыгрывающий заявил, что хочет играть за «Атланту», но также хочет побеждать.

«Это означает то, что должно означать. Все знают, очевидно, что я хочу играть в «Атланте». Здесь я был выбран на драфте, и здесь я хотел провести всю карьеру. Но в то же время я хочу побеждать.

Бывает, что команды не хотят торопиться и не спешат побеждать. Я уже не в таком положении. Я хочу победить, и я всегда был так настроен. У меня уже не так много времени, чтобы тратить его впустую. Я хочу играть на высоком уровне, и мне кажется, что я способен победить», – сказал Янг.

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9 комментариев
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Ответ AlphaBeast
Да не, в плов ЛАЛ выйдут, Сперс не скоро станут конкурентоспособным, ещё 2-3 сезона минимум для этого надо. А так в любом случае кто-то из-за травм отвалится. Если ЛАЛ будут здоровы, то место в плей-офф им обеспечено почти железно
Ага, ну конечно. В следующем сезоне ещё и Гризлис обратно поднимутся. А ставить на 40летнего Леброна и второй подряд здоровый сезон АД (причем после Олимпиады) - успехов и удачи
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Орландо.
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Ответ JonJones
Джерси Спёрс Янгу будет прям идеально подходить
Да че все на Запад-то? вы сума сведете Деда))
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Ответ Korban Cobain
Да че все на Запад-то? вы сума сведете Деда))
Да не, в плов ЛАЛ выйдут, Сперс не скоро станут конкурентоспособным, ещё 2-3 сезона минимум для этого надо.
А так в любом случае кто-то из-за травм отвалится.
Если ЛАЛ будут здоровы, то место в плей-офф им обеспечено почти железно
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Джерси Спёрс Янгу будет прям идеально подходить
+2
-2
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Трэй видимо забыл, что его Даллас задрафтовал..
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Ответ Korban Cobain
Да че все на Запад-то? вы сума сведете Деда))
Да Финикс должен отлететь
Место в восьмёрке должно быть
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Ответ AlphaBeast
Да не, в плов ЛАЛ выйдут, Сперс не скоро станут конкурентоспособным, ещё 2-3 сезона минимум для этого надо. А так в любом случае кто-то из-за травм отвалится. Если ЛАЛ будут здоровы, то место в плей-офф им обеспечено почти железно
весь запад пьет кровь...настолько, что пока ты опять меняешь тренера и ролевиков... у тебя опять плеин и валидол.
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