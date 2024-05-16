«Сан-Антонио» не заинтересован в приобретении Трэя Янга у «Атланты»

«Сперс» не проявляют особого интереса к обмену Трэя Янга из «Хоукс».

Об этом сообщает инсайдер Yahoo Sports Джейк Фишер со ссылкой на источники.

«Сперс» могли бы стать логичным партнером по обмену для «Хоукс», учитывая их потребность в разыгрывающем и наличие нескольких пиков первого раунда. Однако, по словам источников, знакомых с ситуацией, планы «Сперс» по приобретению «значительно преувеличены».