«Сан-Антонио» не заинтересован в приобретении Трэя Янга у «Атланты»

Теги возможные переходы Атланта Сан-Антонио НБА Трэй Янг Баскетбол

«Сперс» не проявляют особого интереса к обмену Трэя Янга из «Хоукс».

Об этом сообщает инсайдер Yahoo Sports Джейк Фишер со ссылкой на источники.

«Сперс» могли бы стать логичным партнером по обмену для «Хоукс», учитывая их потребность в разыгрывающем и наличие нескольких пиков первого раунда. Однако, по словам источников, знакомых с ситуацией, планы «Сперс» по приобретению Янга «значительно преувеличены».

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4 комментария
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Слушайте, а если я до сих пор верю, что, если Янг попадет в подходящую команду в руки правильного тренера, он сможет вырасти в суперзвезду или хотя второй звездой команды претендующей на чемпионство, то это делает меня преданным идее человеком идущим наперекор общественному мнению или же упёртым бараном погрязший в свои иллюзии?)
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Вот и хорошо
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Ответ dikij jonny
Слушайте, а если я до сих пор верю, что, если Янг попадет в подходящую команду в руки правильного тренера, он сможет вырасти в суперзвезду или хотя второй звездой команды претендующей на чемпионство, то это делает меня преданным идее человеком идущим наперекор общественному мнению или же упёртым бараном погрязший в свои иллюзии?)
Это называется адекватный взгляд на ситуацию с долей оптимизма. Есть много "но", что не меняет того что это нормальная оценка его перспектив.

Хейтить Янга тоже есть причины, но называть баранами тех, кто считает что у него есть потенциал второй большой звезды - я бы не стал
+2
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+2
Ответ dikij jonny
Слушайте, а если я до сих пор верю, что, если Янг попадет в подходящую команду в руки правильного тренера, он сможет вырасти в суперзвезду или хотя второй звездой команды претендующей на чемпионство, то это делает меня преданным идее человеком идущим наперекор общественному мнению или же упёртым бараном погрязший в свои иллюзии?)
Блин, Янг на самом деле талант, но ему явно нужен подходящий тренер. Какой-нибудь Керр или Нерс, нашел бы как спрятать его в защите и найти ему хорошие броски за игру. Но Янг, как будто сам не сделал ничего чтобы сделать шаг вперед
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