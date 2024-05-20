Вадим Заплотинский из «Киев-Баскета» был задержан при попытке покинуть территорию Украины, а затем мобилизован

Теги происшествия Суперлига Украины Киев-Баскет Вадим Заплотинский Баскетбол

В Украине мобилизовали игрока «Киев-Баскета» .

Вадим Заплотинский был задержан при попытке покинуть территорию Украины, после чего мобилизован.

«Только что узнал, что один из игроков «Киев‑Баскет», передвигавшийся через горы в сторону соседней страны, был задержан пограничной службой. Потом – знакомство с территориальным центром комплектования и переезд в учебный центр десантно‑штурмовых войск», – написал в соцсетях президент Федерации баскетбола Киева Макс Сергеев.

Случай произошел 12 мая. 26‑летний спортсмен, находившийся в составе группы лиц, был задержан в районе Буковины при попытке незаконно пересечь границу Украины с Румынией.

В сезоне-23/24 Заплотинский стал бронзовым призером чемпионата Украины и был признан лучшим игроком оборонительного плана.

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2 комментария
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Вроде и хочется пошутить, а понимаешь
что слишком все это грустно
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