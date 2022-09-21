«Прометей» снялся с чемпионата Украины из-за дискриминации

Президент «Прометея» Владимир Дубинский заявил, что команда снимается с предстоящего розыгрыша чемпионата Украины из-за дискриминационного финансового взноса.

«С августа этого года баскетбольный клуб «Прометей», несмотря на все организационные, финансовые и финансовые трудности, начал подготовку к участию в предстоящем чемпионате Украины по баскетболу. Клуб был полностью сформирован состав команды, обеспечил проживание игроков и персонала, организовал питание спортсменов, снял игровую комнату, в которой тренируется команда.

Но, к сожалению, даже в такое сложное для нашей страны и всего спорта время федерация баскетбола Украины нашла тех, кто ставит свои амбиции или личные интересы выше общих интересов баскетбольного общества.

Для всех клубов участников чемпионата Украины по баскетболу был установлен взнос в размере 40 000 гривен, и исключительно для баскетбольного клуба «Прометей» этот взнос составил 4 500 000 гривен, что более чем в 100 раз превышает плату для других клубов.

Наш клуб выражает возмущение ситуацией в украинском баскетболе и категорически заявляет о неприемлемости избирательного, дискриминационного и предвзятого отношения к любому из членов клуба баскетбольного сообщества.

Баскетбольный клуб «Прометей» не примет участия в XXIII Чемпионате Украины по баскетболу среди мужских команд в сезоне-2022/2023, если Федерация баскетбола Украины не устранит предубеждение и дискриминацию в отношении нашего клуба», – написал Дубинский на своей странице в Facebook.

является действующим чемпионом Украины.

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