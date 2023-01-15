Руслан Отверченко умер из-за проблем с сердцем. Ему было 33 года

Бывший защитник сборной Украины Руслан Отверченко умер в Киеве в возрасте 33 лет из-за проблем с сердцем. Об этом сообщила Федерация баскетбола Украины со ссылкой на сообщение бывшей жены игрока в социальных сетях.

Отверченко сыграл 12 матчей за мужскую сборную Украины и выступал на Евробаскете-2017. Его показатели составили 4,3 очка, 1,0 подбора и 1,2 передачи в среднем за встречу.

Отверченко провел большую часть карьеры на Украине, за исключением одного сезона в Испании за «Манресу».

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