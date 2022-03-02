Айнарс Багатскис организовал перевозку детей из Украины в Латвию

Главный тренер и сборной Украины Айнарс Багатскис вместе с женой Илзе организовал перевозку и проживание украинских детей, которые занимаются баскетболом.

Автобус с детьми и некоторыми членами их семей в ближайшее время прибудет в латвийский город Валка. Об этом сообщил мэр города Вентс Крауклис.

Багатскис совмещает работу в «Киев-Баскете» и в сборной Украины с 2019 года.

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