«Таких, как Дубинский, украинский баскетбол видел много». Президент ФБУ жестко отреагировал на снятие «Прометея» с чемпионата

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский жестко отреагировал на заявление президента «Прометея» Владимира Дубинского о решении клуба сняться с чемпионата Украины из-за дискриминации.

По словам Дубинского, клуб обязали выплатить взнос в размере 4,5 млн гривен, что более чем в 100 раз превышает плату для других клубов.

«Считаю обращение Дубинского лживым оскорблением меня лично и всей ФБУ, а также шантажом. Вдаваться в детали не хочу – мне противно, а вот относительно того, почему «Прометей» должен заплатить, кроме обычного взноса в 40 тысяч гривен, еще дополнительные 4,5 миллиона – сейчас подробно расскажу.

Скажу сразу, что таких, как Дубинский, украинский баскетбол, за свою 30-летнюю историю видел много, он не первый и не последний.

Все началось с того, что ФБУ подала заявку «Прометея» в Лигу чемпионов на участие клуба в этом турнире, предварительно обсудив это с ним. После этого г-н Дубинский набрал меня и неожиданно попросил сыграть в Кубке УЛЕБ. Все понимают, что это неофициальная организация, которая не сотрудничает с ФИБА ​​и является частным турниром. Очевидно, что я не поддержал это пожелание и оно меня, мягко говоря, возмутило. С весны ФБУ работает с ФИБА ​​по льготному выступлению наших сборных в чемпионатах Европы и международных турнирах под эгидой этой организации. Собственно, вся система баскетбола в Украине построена под вертикаль ФИБА. В то же время наш чемпион страны, предварительно подав заявку на участие в чемпионов, все же заявляется в Кубок УЛЕБ – это откровенный плевок в сторону ФИБА ​​и ФБУ.

Мы публично извинялись перед ФИБА, у меня лично во время чемпионата Европы был диалог с президентом ФИБА-Европа Тургаем Демирелем. Конечно, «Прометей» к этому, как и к имиджу украинского баскетбола, дела уже не имеет. Сегодня я понимаю, что клуб не хочет выступать в чемпионате Украины, ему гораздо комфортнее в Латвийско-эстонской лиге. Свое же имя несколько лет «Прометей» получил благодаря своим мешкам денег, но за деньги все не купить! Похоже, пан Дубинский так этого и не понял.

Они хотели скупить выступающие в украинские клубы и влиять на ситуацию в чемпионате и даже исполкоме, это был уже следующий шаг «меценатов». Скупить это, конечно, громко сказано – бросить подачку в размере миллиона гривен. Сначала речь шла о трех клубах, которые от «Прометея» должны были получить деньги, но думаю это было только начало.

заявился в вышеупомянутую Латвийско-эстонскую лигу и летом начал рассказы в Прибалтике о своем грандиозном бюджете в 200 миллионов гривен!

Исполком ФБУ проголосовал за дополнительный взнос в 4,5 миллиона гривен в чемпионат Украины для «Прометея», как выступающего параллельно в еврокубковом турнире, проходящем не под эгидой ФИБА. К слову, «Будивельник» заявился в легитимный турнир – Лигу чемпионов, где будет представлять Украину и украинский баскетбол, за что я очень благодарен клубу. Исполком принял также решение, что вся сумма дополнительного взноса «Прометея» пойдет на помощь украинским клубам для участия в чемпионате Украины. Лично я считаю, что эта сумма очень мала для сложившейся ситуации, 100 миллионов Дубинский тоже бы потянул.

Еще один любопытный момент. ФБУ в течение нескольких лет шла к прозрачности ведения дел в профессиональном спорте. Мы попросили предоставить в ФБУ контракты игроков «Прометея». Дубинский ожидаемо проигнорировал это. В то же время хотелось, чтобы все болельщики понимали, когда он кричит: «Слава Украине! Слава ВСУ!», – что за этим стоит. А за этим стоит бюджет клуба в 200 миллионов гривен, которые он заработал в Украине благодаря украинцам, а потратит за границей в турнирах, на которые украинские болельщики и он сам не смогут попасть. Почему – пусть сам расскажет. Думаю, если бы «Прометей» предоставил контракты игроков болельщикам, было бы очень интересно, за какие личные амбиции господина Дубинского гибнут ребята из ВСУ.

Сейчас «Прометей» должен сделать три вещи: заплатить взнос за участие в чемпионате 40 тысяч гривен, заплатить дополнительный взнос в размере 4,5 миллиона гривен и предоставить контракты игроков. И тогда господин Дубинский может веселиться сколько угодно. Кажется, это ему позволено, ведь у него появилась значительная «крыша», если он себе позволяет такие высказывания. Видели мы его поведение без крыши», – говорится в заявлении Бродского на официальном сайте ФБУ.

Это был Евробаскет звезд. Но Дончич, Яннис и Йокич оказались в тени других – почему так?