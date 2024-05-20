Джош Харт: «У «Никс» светлое будущее. Мы заложили хорошую основу»

Теги Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Джош Харт Баскетбол

Джош Харт оценил перспективы «Никс».

«Нью-Йорк» в этом сезоне дошел до полуфинала Востока, где уступил «Индиане» в семи матчах.

«У «Никс» светлое будущее. Выстроенное нами внушает надежду. Межсезонье – это бизнес, будут приниматься какие-то решения. Кто-то придет, кто-то покинет команду. Но мы заложили хорошую основу. Клуб двигается в правильном направлении и продолжит борьбу.

Обидно вот так заканчивать сезон, но мы двигаемся в правильном направлении, мы дали городу и болельщикам нечто такое, что позволяет надеяться», – сказал защитник «Никс».

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3 комментария
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Я больше всего с Донте прифигел, при том, что один из лидеров лиги по трехам, в плей-офф очень серьезно прибавил. А в какой-то момент просто в Стефа превращался
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