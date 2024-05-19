О Джи Ануноби может сыграть в седьмом матче против «Индианы»

О Джи Ануноби обновил свой статус перед решающей игрой второго раунда плей-офф.

Форвард «Никс» может принять участие в матче по результатам разминки перед игрой. Возвращение Ануноби изначально не планировалось до возможного финала конференции против «Бостона», который начнется во вторник. Форвард продвинулся вперед в своем восстановлении, и теперь его участие в решающей игре против «Пэйсерс» под вопросом. Ануноби не принимал участия в матчах с шестого мая из-за растяжения мышцы задней поверхности бедра.

все еще может принять участие в воскресной встрече, несмотря на растяжение мышц живота. Травма слабо поддается методам воздействия и приносит защитнику боль при каждом движении, включая дыхание и кашель.