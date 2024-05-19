О Джи Ануноби и Джош Харт собираются сыграть в 7-м матче

Теги травмы Индиана Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Джош Харт О Джи Ануноби Баскетбол

Сегодня «Нью-Йорк» примет «Индиану» в решающем 7-м матче серии плей-офф.

Форварды «Никс» О Джи Ануноби и Джош Харт собираются принять участие в матче. Окончательное решение будет принято ближе к началу встречи, сообщает ESPN.com.

Ануноби и Харт выйдут на предматчевую разминку команды и, если ничего не случится, получат разрешение на участие в матче.

Ануноби не играет со второго матча серии из-за растяжения задней поверхности бедра. Харт получил растяжение мышц живота в шестой игре серии. 

Победитель матча выйдет в финал Восточной конференции, где встретится с «Бостоном».

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8 комментариев
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Тибодо молодец, всех на паркет, пусть играют. Да и еще по 48 минут пусть играют. Нечего отдыхать, на кону финал конференции
+15
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Ответ Король Лев
Кто бы сомневался, что Нью Йорк возьмет. Индиана проделала шикарную работу, но завтра они падут.
матч сегодня через 2 часа, не пропусти
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В седьмых матчах должны играть даже мертвые. Никс мне нравятся, но буду за Пейсерс, потому что против покалеченных Никс Бостону уж слишком легко будет.
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даже на ограниченных минутах это будет огромным подспорьем... короче план такой - в первой четверти Макбрайд и Донте закидывают трешками, во второй Харт и Оджи хаслят в защите как боженьки и не дают Инди много набрать, в третьей полным составом уходим в отрыв, в четвертой наслаждаемся игрой Джараса Уокера и Дага Макдермота 😆
+2
0
+2
Кто бы сомневался, что Нью Йорк возьмет. Индиана проделала шикарную работу, но завтра они падут.
+5
-4
+1
Без Ануноби у Никс дела идут натужно.
Он в защите пашет, да и в атаке может быть +/- 3-ей опцией.
Без него ловить в финале конфы вообще нечего.
А так - за Никс, конечно же, такая симпатичная команда,в кои-то веки. Без тупого Баррета и даже без кирпичного Рэндла (его можно смело продавать).
+1
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Увидеть финал конференции и умереть.
+1
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+1
Выйдут, чтобы усугубить. Если даже пройдут - против бостона впятером играть придётся. Это явно 0-4.
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