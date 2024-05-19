О Джи Ануноби и Джош Харт собираются сыграть в 7-м матче
Сегодня «Нью-Йорк» примет «Индиану» в решающем 7-м матче серии плей-офф.
Форварды «Никс» О Джи Ануноби и Джош Харт собираются принять участие в матче. Окончательное решение будет принято ближе к началу встречи, сообщает ESPN.com.
Ануноби и Харт выйдут на предматчевую разминку команды и, если ничего не случится, получат разрешение на участие в матче.
Ануноби не играет со второго матча серии из-за растяжения задней поверхности бедра. Харт получил растяжение мышц живота в шестой игре серии.
Победитель матча выйдет в финал Восточной конференции, где встретится с «Бостоном».
Он в защите пашет, да и в атаке может быть +/- 3-ей опцией.
Без него ловить в финале конфы вообще нечего.
А так - за Никс, конечно же, такая симпатичная команда,в кои-то веки. Без тупого Баррета и даже без кирпичного Рэндла (его можно смело продавать).