Таунс, Макдэниэлс и Эдвардс набрали 62 очка в сумме, «Миннесота» одолела «Денвер» в 7-м матче

«Миннесота» одолела «Денвер» в седьмом матче серии – 98:90, 4-2.

В составе «Вулвз» Кард-Энтони Таунс, и набрали 62 очка на троих.

В активе Таунса 23 очка (8 из 14 с игры), 12 подборов, 2 передачи и 2 перехвата, на счету Макдэниэлса 23 очка (7 из 10 с игры), 6 подборов и 2 перехвата, у Эдвардса – 16 очков (6 из 24 с игры), 8 подборов, 7 передач и 2 перехвата.