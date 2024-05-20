Таунс, Макдэниэлс и Эдвардс набрали 62 очка в сумме, «Миннесота» одолела «Денвер» в 7-м матче

Теги Денвер Миннесота НБА Баскетбол - видео НБА плей-офф Карл-Энтони Таунс Энтони Эдвардс Джейден Макдэниэлс Баскетбол

«Миннесота» одолела «Денвер» в седьмом матче серии – 98:90, 4-2.

В составе «Вулвз» Кард-Энтони Таунс, Джейден Макдэниэлс и Энтони Эдвардс набрали 62 очка на троих.

В активе Таунса 23 очка (8 из 14 с игры), 12 подборов, 2 передачи и 2 перехвата, на счету Макдэниэлса 23 очка (7 из 10 с игры), 6 подборов и 2 перехвата, у Эдвардса – 16 очков (6 из 24 с игры), 8 подборов, 7 передач и 2 перехвата.

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7 комментариев
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Ничего себе Эдвардс кирпичей накидал
+5
0
+5
Эдвардс в лучших традициях Коби провел 7ой матч))
Денвер очень жаль хотя бы потому что по ощущениям у Денвера было бы больше шансов с Бостоном в финале, но все заслуженно, буду верить в волков
+4
-1
+3
Ответ Антон Никитин
Ничего себе Эдвардс кирпичей накидал
Да там в принципе какой то ужас с реализацией был
+3
0
+3
Ушел спать примерно на +20 в пользу Денвера после двух двух подряд промахов Эдвардса в середине 3 четверти, там царила лютейшая безнадега какая-то лютейшая безнадега, а они взяли да и выиграли. Забавно, что победное преимущество им в атаке принес Гобер в четвертой четверти, кто вообще мог такое представить?
0
0
0
Ответ Антон Никитин
Ничего себе Эдвардс кирпичей накидал
Эдвардс накидал кирпичей - Миннесота выиграла. Мюррей накидал кирпичей в 6м - Денвер проиграл. вот и разница команд
+1
-1
0
Ответ 1ggy
Эдвардс в лучших традициях Коби провел 7ой матч)) Денвер очень жаль хотя бы потому что по ощущениям у Денвера было бы больше шансов с Бостоном в финале, но все заслуженно, буду верить в волков
Да ладно. Миннесота - то ещё криптонит. У Бостона нет фронкорта.
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