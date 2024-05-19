Блэйк Гриффин о выводе номера из обращения: «Не уверен, что этого заслуживаю»

Блэйк Гриффин не уверен, что «Клипперс» стоит вывести его номер из обращения.

«Безусловно, это огромная честь. Я бы не отказался, но не уверен, что этого заслуживаю. Никаких разговоров на эту тему у меня не было. К сожалению, в конечном итоге мы не добились того, чего хотели.

Я бы не сказал, что этого ожидаю. Если это произойдет, это здорово. Это огромная честь, и я был бы очень признателен за это, но посмотрим», – сказал бывший игрок .