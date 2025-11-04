Джо Маззулла после поражения от «Юты»: «У большинства игроков сегодня явно не шел бросок, но мы все равно обязаны попадать»
Главный тренер «Бостона» прокомментировал поражение от «Юты» – 103:105.
«Первая половина игры была великолепна, но в третьей четверти они превзошли нас и играли усерднее. У большинства игроков сегодня явно не шел бросок, но мы все равно обязаны попадать.
Первая половина и наш рывок в четвертой четверти – вот то, как мы должны играть на протяжении всех 48 минут. Мы должны играть лучше – забирать те подборы, которые обязаны брать, и компенсировать нехватку габаритов за счет других компонентов игры», – сказал Джо Маззулла после матча.
В матче с «Ютой» «Бостон» реализовал лишь 11 из 51 трехочковых попыток (21.6%) – худший показатель команды в нынешнем сезоне.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: пресс-конференция Джо Маззуллы
