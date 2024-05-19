Кевин Гарнетт: «Бронни Джеймс демонстрирует потенциал, который был у Кобе Брайанта»

Теги Кобе Брайант Кевин Гарнетт НБА Бронни Джеймс Баскетбол

Кевин Гарнетт сравнил Бронни Джеймса с молодым Кобе Брайантом.

«Бронни смотрится очень хорошо. Он смотрится очень хорошо. Он выглядит уравновешенным, похоже, что его не пугало все происходящее вокруг. Он выглядит так, будто привык к таким моментам. Он провел хорошую тренировку, хорошо бросал мяч.

У Кобе был отличный потенциал, который можно было раскрывать. Бронни демонстрирует что-то подобное. Я не называю его молодым Кобе или что-то в этом роде, но я говорю, что у него есть потенциал», – сказал член Зала славы.

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Коби - 0 очков за игру в колледже
Бронни - 5

Хейтеры, лицо к осмотру
+16
-2
+14
Не, ну это уже кощунство
+10
0
+10
Если бы батя Бронни стоял рядом с KG, то даже бы он прифигел
+7
0
+7
Лизнул шоколадное мороженное
+6
-1
+5
Забористая травка, братан
+5
0
+5
Рекламная кампания набирает обороты. К драфту из всех утюгов будем слушать, какой Бронни топовый актив.
+4
0
+4
Все так и есть, только Кобян силен не потенциалом, а на 200% его раскрытием.
+3
-2
+1
"Потенциал - дерьмо собачье. У каждого младенца в роддоме он выше чем у меня".
+1
-1
0
Ой лизун....
Если человек хорошо бросает мяч, то получается ему можно говорить что у него потенциал Кобе Брайанта ?
0
0
0
Королевские жопоаблизы !!!!😂😂😂😂
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий