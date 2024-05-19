Кевин Гарнетт: «Бронни Джеймс демонстрирует потенциал, который был у Кобе Брайанта»

Кевин Гарнетт сравнил Бронни Джеймса с молодым Кобе Брайантом.

« смотрится очень хорошо. Он смотрится очень хорошо. Он выглядит уравновешенным, похоже, что его не пугало все происходящее вокруг. Он выглядит так, будто привык к таким моментам. Он провел хорошую тренировку, хорошо бросал мяч.

У Кобе был отличный потенциал, который можно было раскрывать. Бронни демонстрирует что-то подобное. Я не называю его молодым Кобе или что-то в этом роде, но я говорю, что у него есть потенциал», – сказал член Зала славы.