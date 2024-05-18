Генеральный менеджер НБА: «Бронни очень хорошо справился с давлением и вниманием во время драфт-комбайна»

Теги Леброн Джеймс НБА драфт НБА Бронни Джеймс Баскетбол

Генеральный менеджер НБА похвалил Бронни Джеймса по итогам драфт-комбайна.

Слова анонимного управленца привел драфт-эксперт ESPN Джонатан Гивони.

«Бронни очень хорошо справился с давлением и вниманием во время драфт-комбайна в Чикаго.

Очевидно, что он хороший товарищ по команде. Приятный молодой человек. Он получал удовольствие от процесса, был на позитиве. Знает, как играть в баскетбол, понимает игру. У него все хорошо с энергией и самоотдачей.

Могу представить этого парня в составе своей команды. Стал бы я совершать обмен ради этого? Вероятно, нет. И ему, судя по всему, придется начинать карьеру на двустороннем контракте. Я бы так предположил. Но было приятно видеть, что Бронни Джеймс все-таки баскетболист, а не какой-то там актер второстепенных ролей», – рассказал Гивони.

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3 комментария
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понятно, что поддерживают парня, но внимание и давление - огромные....тут уж ни убавить, ни прибавить...
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Бронни , Бронни , Бронни!!!Такое ощущение , что нет плей офф, нет никаких других новостей !! Хорош, остановитесь !!!
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Интересно,там кроме Бронни есть ещё игроки на комбайне?🤔
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