Генеральный менеджер НБА: «Бронни очень хорошо справился с давлением и вниманием во время драфт-комбайна»

Генеральный менеджер НБА похвалил Бронни Джеймса по итогам драфт-комбайна.

Слова анонимного управленца привел драфт-эксперт ESPN Джонатан Гивони.

«Бронни очень хорошо справился с давлением и вниманием во время драфт-комбайна в Чикаго.

Очевидно, что он хороший товарищ по команде. Приятный молодой человек. Он получал удовольствие от процесса, был на позитиве. Знает, как играть в баскетбол, понимает игру. У него все хорошо с энергией и самоотдачей.

Могу представить этого парня в составе своей команды. Стал бы я совершать обмен ради этого? Вероятно, нет. И ему, судя по всему, придется начинать карьеру на двустороннем контракте. Я бы так предположил. Но было приятно видеть, что все-таки баскетболист, а не какой-то там актер второстепенных ролей», – рассказал Гивони.