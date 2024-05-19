Ти Джей Макконнелл: «Эта игра потребует всех наших сил. Будет наполнена безумными эпизодами»

«Пэйсерс» поделились своими ожиданиями от седьмого матча с «Никс».

«Это главная игра. И великолепная возможность. Наша команда уже получила массу нового опыта за последние 3,5 недели, и это будет дополнительный. Сделаем все, чтобы подготовить игроков. Но в седьмых матчах все сводится к уровню мотивации и взаимной поддержки», – заметил главный тренер «Индианы» .

«Это будет близкий матч. Обе команды будут играть жестко. Будет тяжело. Много всего случится, но пока все концентрируются на плане на игру и выкладываются на площадке, обычно побеждают те, кто играют изо всех сил», – рассказал форвард , имеющий опыт важных игр со времен в « ».

«Эта игра потребует всех наших сил. Будет наполнена безумными эпизодами. Нужно просто придерживаться установок и партнеров. Буду пытаться донести это до наших ребят. Выплескивайте все на площадке.

Выиграет тот, кто вычерпает себя без остатка. Победа или возвращение домой. Все играют ради этого, ради седьмого матча. Нам нужно быть более сфокусированными на наших задачах, чем когда-либо прежде. Если не сейчас, то зачем вообще этим заниматься?» – заключил защитник .

Победитель серии встретится с « » в финале Восточной конференции.