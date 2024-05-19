Джейсон Кидд: «Потрясающе, что Лука Дончич был в финале конференции два раза за последние три года»
Джейсон Кидд высказался о втором за три года выходе Луки Дончича в финал Запада.
«Потрясающе, что Лука был в финале конференции два раза за последние три года.
Он очень талантливый, один из лучших игроков в мире. Но невозможно добиться успеха в одиночку, для этого нужна команда. И сейчас у него есть команда, в которую он верит.
Он мог легко сделать степбэк и бросить через двух парней, но он поверил в Пи Джей Вашингтона, который был открыт, и принял правильное решение», – сказал главный тренер «Далласа».