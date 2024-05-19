Джейсон Кидд: «Оклахоме» нужно было победить, чтобы не спустить в трубу усилия по ходу сезона. Но это будет полезный опыт»

Теги Даллас Джейсон Кидд НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Баскетбол

Джейсон Кидд прокомментировал исход противостояния с «Тандер».

«Мы не испытывали особого давления, мы были пятыми сеяными. После того как мы выбили «Клипперс», а потом подошли к противостоянию с первым номером, давление было на них, несмотря на молодость. Им нужно было победить после того, через что они прошли чтобы получить первое место. Чтобы не спустить в трубу все свои усилия. Но этот опыт будет им полезен, даст им стимул.

Для нас все сводится к каждой отдельно игре. Мы выполняем план и верим в победу. Все в раздевалке и офисе знают, что мы можем победить.

У нас сейчас отличная команда. Они общаются, дразнят друг друга. Мы получаем удовольствие от игры. Все на позитиве.

Мало кто верил, что мы выбьем первых сеяных. И это нормально. В следующей серии будет то же самое. У всех есть свое мнение, но мы явно не будем фаворитами. Нам придется найти способ побеждать в гостях и я верю в нашу способность сделать это», – заключил главный тренер «Далласа».

«Мэверикс» вышли в финал Западной конференции (4-2), где встретятся с победителем пары «Денвер» – «Миннесота».

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1 комментарий
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«Мы не испытывали особого давления, мы были пятыми сеяными
Дончич , на которого давили весь сезон за форму, общения с судьями, поведению, резульаты( особенно прошлого года) - ну да, никакого давления босс
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