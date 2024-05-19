Дирк Новицки в шутку взял Ричарда Джефферсона в удушающий захват во время эфира ESPN перед матчем «Далласа»

Дирк Новицки пошутил над Ричардом Джефферсоном.

Легендарный форвард « » был в хорошем настроении перед шестым матчем серии второго раунда между «Мэверикс» и «Тандер». Новицки подкрался к эксперту ESPN по время эфира и взял его в удушающий захват.

Бывшие игроки были одноклубниками в течение одного года в сезоне-2014/15.

«Даллас» одержал победу и вышел в финал Западной конференции (117:116, 4-2).