Дирк Новицки в шутку взял Ричарда Джефферсона в удушающий захват во время эфира ESPN перед матчем «Далласа»

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Дирк Новицки пошутил над Ричардом Джефферсоном.

Легендарный форвард «Далласа» был в хорошем настроении перед шестым матчем серии второго раунда между «Мэверикс» и «Тандер». Новицки  подкрался к эксперту ESPN по время эфира и взял его в удушающий захват.

Бывшие игроки были одноклубниками в течение одного года в сезоне-2014/15.

«Даллас» одержал победу и вышел в финал Западной конференции (117:116, 4-2).

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