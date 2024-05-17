«Црвена Звезда» собирается подписать разыгрывающего Луку Вильдосу перед следующим сезоном
Лука Вильдоса вернется в «Црвену Звезду».
28-летний аргентинский разыгрывающий проводит сезон-2023/24 в «Панатинаикосе». Вильдоса набирает 5,6 очка, 1,6 подбора и 1,5 передачи в среднем в 24 играх в Евролиге.
Разыгрывающий уже выступал за «Црвену Звезду» в сезоне-2022/23 и набирал 12,6 очка, 2,5 подбора и 3,9 передачи в матчах лиги.
По информации источников, сербский клуб собирается переподписать Вильдосу первым делом в межсезонье.
Текущий клуб баскетболиста «Панатинаикос» попал в «Финал четырех» и сыграет с «Фенербахче» в 1/2 плей-офф.